港股业绩：东亚银行去年持续经营业务净利同比增80%，资产质素改善

路透香港2月22日 - 香港本地最大独立银行--东亚银行周四公布，去年度净利同比增长151%，撇除出售卓佳利润，来自持续经营业务净利则增长80%，资产质素明显改善。

东亚银行主席兼行政总裁李国宝在业绩公告中形容，“全球经济于2017年呈现不温不火的状态，让本行在过去两年经历信贷质素受压后，得以稍作喘息。”

他并指出，随着经济改善，加上东亚香港和东亚中国在控制信贷风险方面采取的措施，令资产质素于2017年录得改善。这策略在内地尤见成效，减值贷款比率由2.87%下降至1.79%，信贷成本亦按年下降了117个基点。

集团整体而言，减值贷款比率由1.49%下降至1.09%，信贷成本亦下跌了38个基点。

该行于2017年1-12月净利为93.47亿港元，上年同期则为37.23亿港元。撇除出售卓佳录得利润约30亿港元，来自持续经营业务净利62.98亿港元，上年同期则为35.05亿港元，全年净息差由1.6%扩阔至1.65%，去年上半年则为1.64%。

董事会建议派发第二次中期股息每股0.6港元，上年同期0.28港元；全年派息1.28港元，相对每股基本盈利3.21港元的派息比率为40%，上年同期则为46%。

于2017年末，东亚银行的普通股权一级资本比率为13.2%，2016年末则为12.1%；一级资本比率与总资本比率分别升至15.1%及17.8%。

展望今年，李国宝指出，将聚焦于提升风险加权资产回报率，因应集团订立的风险承受水平发展业务，同时，将进一步提高资产质素、扩展费用收入来源，以及推动踏入第三年的成本控制计划，具体目标包括在年底前东亚香港达至分行楼面面积减少22.5%，年内东亚中国进一步精简实体网络点及业务流程。

但他提到，随着中国内地当局加大监控非法借贷的力度，预期这类业务将逐渐回流到传统银行业务之中，东亚中国的目标是在2020年底把零售贷款的客户群增加逾倍，并把零售贷款占整体贷款组合的比重由现时的19%增至30%。

业绩公布前，东亚银行早盘收升0.45%，报33.7港元。（完）

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