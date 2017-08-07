港股业绩：中电控股中期净利同比下降近4%，惟中期股息小幅上调

路透香港8月7日 - 香港主要发电及供电商--中电控股周一公布，今年上半年净利同比下降3.5%，主要受中国内地以及澳洲业务拖累，惟中期股息小幅上调。

公告显示，中电控股于2017年1-6月净利为59.09亿港元，上年同期则为61.25亿港元；期内每股盈利2.34港元，董事局建议派发第二次中期股息每股0.59港元，上半年派息共1.18港元，按年增加3.5%。

中电控股主席米高嘉道理在报告中称，上半年营运盈利按年下降3.8%至59.14亿港元，主要由于中国内地不利的市场环境以及澳洲市场加剧波动的影响，而香港电力业务继续是集团的主要盈利来源，营运盈利上升1.9%至43.56亿港元。

“在香港以外，集团的海外业务在面对越来越具挑战性的市场环境下表现参差，反映了中国内地、澳洲和印度的电力市场正经历全球性的转型，以及各市场所面对的特定情况。”他说。

中电控股此前与香港政府达成新的管制计划协议，将提供⼀个稳定的规管环境为公司未来15年继续发展业务，包括推动可再生能源的发展。

该公司正在龙鼓滩发电厂兴建⼀台新的550兆瓦燃气发电机组，预期于2020年前投入商业运作，同时建议在香港水域兴建海上液化天然气接收站的项目进展顺利，相关的环境影响评估仍在进行，并计划在第四季提交政府审批。至于液化天然气供应的商业安排，则正在筹划当中。

就此前Iona燃气厂买方Lochard Energy向中电控股澳洲子公司EnergyAustralia要求赔偿约9.67亿澳元，中电控股重申，认为有关索赔导致中电集团有重大经济利益流出的可能性不大。

业绩公布前，中电控股早盘收升0.3%，报84.75港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)