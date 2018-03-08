港股业绩：九龙仓去年核心盈利升14%，因中港发展物业盈利贡献增

路透香港3月8日 - 香港综合企业—九龙仓集团周四宣布分拆香港商业地产项目—九龙仓置业后的首份年度业绩，2017年度的核心盈利按年升14%；假设分拆已在2016年之前完成，则去年核心盈利升幅为36%，受惠香港及中国大陆的发展物业盈利贡献增加。

截至去年12月底止年度，九仓核心盈利为157亿港元，2016年度为138亿港元；公司去年11月分拆九龙仓置业，假设分拆在2016年之前完成，则去年的核心盈利为71亿港元，按年升36%，当中88%或62亿港元来自发展物业，内地及香港分别占38亿和24亿港元。

“香港及中国物业仍将是集团在可见未来的骨干。”九仓业绩报告称。

九仓表示，因集团自2016年起分阶段撤出通讯、媒体及娱乐分部及于2017年分拆九龙仓置业，将2017年业绩与2016年作直接比较的意义较低。

九仓宣布派发第二次中期股息每股0.95港元，对上年度同期为1.57港元。

在完成业绩重组后，九仓现时主要业务包括中港两地物业发展、酒店、物流及CME2（即通讯、媒体及娱乐行业）。公司表示，自去年下半年起再投资合共705亿港元，其中125亿港元于香港物业、325亿港元于中国物业，及255亿港元于上市股票。至去年末，其未经审核综合资产（不包括现金）约2,100亿港元，其中75%为物业及15%为流通上市股票。

九仓表示，CME2是一项策略性项目，为新兴经济中的基础建设。先前投放于通讯、媒体及娱乐的资金已在2016年及2017年透过撤出九仓电讯及有线宽频释出，再投资于先进的CME2领域，覆盖一个具有更大发展潜力的辽阔市场。

公布业绩前，九仓股价收低1.46%，报30.35港元。（完）

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