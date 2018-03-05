港股业绩：九龙仓置业去年核心盈利升12%略胜预期，今天首日晋身蓝筹股

路透香港3月5日 - 由九龙仓分拆出来的香港商业地产商—九龙仓置业周一公布独立上市后首份业绩，该公司去年全年核心盈利同比升12%，略高于市场预期；董事会建议派发股息每股0.95港元。

截至去年12月底止全年，九龙仓置业在撇除投资物业重估盈余等因素后的核心盈利为95亿港元，2016年度为85.16亿港元；汤森路透SmartEstimate综合10名分析师预测为90.14亿港元。

香港综合企业—九龙仓去年以介绍形式分拆超过2,300亿港元的香港投资物业组合，包括海港城、时代广场、荷里活广场、卡佛大厦、会德丰大厦及豪华酒店The Murray等六项物业，通过九龙仓置业独立上市。九龙仓置业去年11月挂牌，今天正式晋身恒生指数成份股，而市值大幅缩水的九龙仓则被剔除蓝筹股之列。

九龙仓置业上市后首份成绩表显示，公司去年的核心盈利94%来自该六项香港核心物业，零售占总租金收入72%，并录得5%按年增长。其中尖沙咀海港城的零售销售额全年增加9.1%，下半年增幅达15%，营业盈利增加6%至83.11亿港元，因本港旅游业复苏带动零售销售增长。

至于位于另一旅游旺区的铜锣湾时代广场，期内营业盈利下跌1%至25.18亿港元，因该商场继续调整租户组合，导致可出租积减少4%。

截至去年末，九龙仓置业的负债净额与总权益比率由2016年末的14.8%升至19.9%，因公司上市后透过支取银行借款结清原付前母公司九龙仓内部往来结余合共460亿港元，因此导致负债净额增加。

公布业绩前，九龙仓置业早盘股价收升0.57%，报53.3港元；大盘恒生指数则跌1.13%。（完）

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