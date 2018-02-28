港股业绩：信和置业出售内地项目带动中期净利劲升两倍，宣派特别股息

路透香港2月28日 - 香港主要发展商--信和置业周三宣布，2017/18财政年度净利同比大增两倍，主要受期内出售内地项目收益带动；董事会并建议派发每股0.45港元的特别股息，连同中期息0.13港元，上半年度每股派息0.58港元；上年度同期派中期息每股0.13港元。

截至去年12月底止六个月，信置的净利为103.66亿港元，前一年度同期为34.4亿港元；当中包括投资物业重估盈余及去年9月宣布以近88亿元人民币出售四川成都一商住项目“信和‧御龙山”80%权益而获得的一次性出售收益56.53亿港元。

在扣除投资物业重估盈余及保留“信和‧御龙山”20%权益的公平值收益后，信置基础营运纯利为87.36亿港元，上一年度同期为27.46亿港元。在扣除一次性的出售收益后，中期基础溢利则为30.83亿港元。

期内，信置物业销售总收入为45.6亿港元，按年减少52%。

至去年末，公司在香港、中国大陆、新加坡及悉尼拥有土地储备应占楼面面积约2,230万平方尺，其中住宅占38.2%，商业占38.7%。

在上半年度，信置在香港增添了五幅土地作住宅发展用途，应占楼面面积约96.5万平方尺。公司表示，将继续以选择性的策略增添土地储备，提升盈利潜力。

公布业绩前，信置股价收低2.4%，报13.84港元。大盘恒生指数跌1.36%。（完）

欲浏览上市公司在香港联交所发布的业绩声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)