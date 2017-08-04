港股业绩：希慎兴业中期基本溢利同比增4.2%，调整商舖组合料拖低续租租金

路透香港8月4日 - 香港物业投资公司--希慎兴业周五公布，撇除投资物业重估因素后的核心业务基本溢利同比增4.2%，反映来自商舖及写字楼租赁业务的毛利增加。

不过，公司上半年的零售商舖续租租金录得低双位数跌幅，管理层预期，全年计亦会有相若的跌幅，主要因公司调整部分商户组合影响所致。

＂过去几年（零售商舖）租金每年升20、30%的情况很难持续，所以我们也想重组商户组合，过程在持续进行中。＂希慎主席利蕴莲在业绩发布会中称。

希慎首席财务总监贺树人表示，今年约有七成的商舖租户续租，这部分的租金与上一租期持平，其余三成商舖则会优化及改善商户组合，上半年已完成一部分。他认为，随着整体零售市场出现结构性改变，调整租户组合或令租金收入降低，但能增加商场的吸引力也是投资的一种。

截至6月底止半年，希慎的净利按年倒退17%至7.46亿港元，主要因投资物业估值公平值录得亏损，但若撇除这因素，则期内核心业务的基本溢利同比增4.2%，至12.27亿港元。

在铜锣湾拥有庞大零售物业的希慎，上半年其商舖组合的总人流下跌约5%，主要受租户进行大型翻新及装修工程影响；商舖整体租户销售额同比有低单位数百分比升幅（撇除若干电子产品，主要为苹果店），若包括电子产品的销售额，则录得低单位数百分比跌幅，与本港零售业的销售表现相若。

写字楼组合上半年的出租率为94%，同比下跌两个百分点，营业额则增5.8%至6.72亿港元，反映续约、租金检讨与新出租物业的租金水平录得整体升幅。

重建中的利园三期项目预期将在今年第四季落成，目前写字楼部分已有逾五成楼面获承租，新租户包括金融企业、科技公司及共用工作空间供应商。

希慎的投资策略偏向保守，以收租为主，但公司近年也开始参与政府投地，去年联手香港兴业投得新界大埔的低密度住宅土地。此外，公司上月也有入标竞投政府出售的马鞍山住宅用地，但未有中标。

利蕴莲表示，公司未来会继续投地，但会比较审慎，因公司着重投资风险与回报的平衡。对选择发展物业，她指必须符合公司的定位，即以发展优质物业为重点。

希慎股价今天收低1.32%，报37.25港元。（完）

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