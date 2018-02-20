港股业绩：恒生银行去年度净利同比增长23%，基本符合市场预期

路透香港2月20日 - 香港本地主要银行--恒生银行周二公布，2017年度净利同比增长23%，基本符合市场预期，主要得益于生息资产增加以及存款组合优化。

据中午于联交所的公告，该行于2017年1-12月净利为200.18亿港元，上年同期则为162.12亿港元，基本符合汤森路透SmartEstimate预测的192.42亿港元。

董事会建议发派第四次中期股息每股3.1港元，全年派息6.7港元，相对每股盈利10.3港元的派息比率为65%，上年同期则为73%。

恒生银行副董事长兼行政总裁郑慧敏指出，“本行进一步加强与客户之连系，致力应对银行及金融服务业市场之转变，令2017年业绩表现良好。”

她并指出，期内营业溢利增长24%，达到创纪录之235.47亿港元，贷款及存款亦有健康而均衡之增长。净利息收入增加10%至245.77亿港元，主要得益于赚取利息之平均资产增加6%、存款组合得到优化以及净利息收益率改善9个基点至1.94%。

在投资环境向好的情况下，非利息收入上升29%至107.80亿港元，证券经纪业务因市道畅旺而表现强劲，财富管理业务收入更增加33%至87.69亿港元。

该行于2017年末的总贷款减值准备对总客户贷款比率为0.20%，2016年底则为0.26%。

恒生银行早盘收低0.5%，公布业绩后午盘初段一度转升0.6%，但午盘后再转跌，盘中报191.0港元，跌0.68%。

恒生银行为汇丰控股旗下分支。汇控同日公布，2017年税前获利大增142%，因该行避免了曾在2016年拖累业绩的数以十亿美元计重组费用，但获利增幅低于预期，因在美国税改后进行减记。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 屈桂娟)