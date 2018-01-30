港股业绩：恒隆地产去年基本纯利倒退13%，因物业销售收益减少

路透香港1月30日 - 业务重心在中国发展商业物业的恒隆地产周二宣布，2017年度净利按年升31%；但若撇除投资物业重估等因素后的基本纯利则倒退13%，因期内物业销售收益下跌。

截至去年12月底止全年，恒隆地产的净利为81.24亿港元，基本纯利则由2016年度的63.41亿港元减少至55.3亿港元；基本每股盈利1.23港元。董事会建议派末期息每股0.58港元，与2016年度持平。

期内，恒隆地产因出售较少香港的货尾住宅单位，物业销售收入按年减少36%至34.2亿港元；物业销售溢利下降三成至22.38亿港元，整体边际利润率为65%。

物业租赁为恒隆地产的最大收入及盈利来源，去年度相关收入及营业溢利分别按年上升1%及下跌1%，分别为77.79亿港元和56.72亿港元。其中内地物业租赁的营业溢利按年微跌2%，而香港业务溢利则微升1%。

展望今年，公司表示将把焦点放在推动香港及上海项目的零售额及租金增长，同时提高上海以外项目的租出率及租户质素。

目前，恒隆地产在上海、沈阳、济南、无锡、天津及大连有八个商业项目营运中。

公布业绩前，恒隆地产早盘股价收低0.94%，报21.05港元。（完）

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