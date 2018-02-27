港股业绩：新世界发展中期净利按年增长1.6倍，但基本溢利倒退16.2%

路透香港2月27日 - 香港大型地产商--新世界发展周二宣布，2017/18年度上半年的净利按年增长近1.6倍，主要因分部业绩改善、净外汇收益及投资物业重估收益等带动；但期内基本溢利则按年倒退16.2%。

截至去年12月底止六个月，新世界发展净利为112.7亿港元，上年度同期为43.36亿港元。撇除一次性收益及投资物业重估等因素后的基本溢利为41.986亿港元，上年度同期为50.013亿港元，当中包括了旗下新创建集团出售新创建葵涌物流中心，为新世界发展带来约1,334万港元的一次性出售溢利。

公司业绩公告指，回顾期内分部业绩按年上升4.3%，其中物业发展及基建，分别增长11%及20.2%，主要受惠于中国内地物业贡献增加，及道路与航空业务的表现提升。至于投资物业公平值变动，主要受惠于尖沙嘴原新世界中心重建项目＂Victoria Dockside＂的K11 Atelier办公大楼取得入伙纸开始提供贡献及香港旗下旗舰物业之提升。

上半财年，新世界发展在香港的应占物业合同销售为51亿港元，完成100亿港元销售目标的51%。至今年2月中，集团在香港的应占物业合同销售已超过70亿港元。

租金收入方面，上半财年集团在港的租金收入按年上升13.7%，至8.227亿港元。Victoria Dockside预计明年开幕，而其甲级商厦K11 Atelier率先落成启用，目前已租出逾七成。

至去年底止，新世界发展在香港持有应占总楼面面积约1,066万平方尺土地储备可作即时发展，其中住宅占480万平方尺。同时集团在新界持有约1,698万平方尺农地，可在更改用途后用作发展。

公布业绩后，新世界发展午盘初段股价微跌0.17%，报11.94港元。（完）

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