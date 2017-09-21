港股业绩：新世界发展17/18年香港销售目标百亿港元，研推大学生首置计划

路透香港9月21日 - 香港主要地产商--新世界发展周四表示，公司2017/18财政年度香港的物业合同销售目标为100亿港元，与上年度的目标一样；并预算160-200亿港元在内地，特别是华南地区及一、二线城市增加土地储备。

此外，该公司正考虑并研究在香港推出供大学毕业生购买的首次置业计划，未来可先选个别项目并拨出少部分单位作试点。

行政长官林郑月娥计划在下月发布其首份施政报告中公布“港人首次上车盘计划”，以协助因楼价持续上升而难以置业的本地居民“上车”。新世界发展执行副主席郑志刚在业绩发布会上透露，公司亦正研究大学毕业生的首置计划，在旗下楼盘拨出部分单位供有稳定收入的大学毕业生申请，并可能在首付、按揭、供款年期等方面提供帮助。

“我们听到社会上有此需求，而这些（大学毕业生）也是刚性需求。”郑志刚说。

“可以吸收到新的客源，我们为何不去做呢?”他说。

不过，他表现计划尚在研究阶段，未有具体细节，但现时构思可能是供离校两、三年，有稳定收入且是从未置业的大学毕业生申请。他强调，不是鼓励年轻人炒楼，所以有关单位亦会设有出售限制。

**2016/17年度基本溢利升26.5%**

新世界发展稍早公布，截至今年6月底止年度的基本溢利为71.33亿港元，同比升26.5%。其对上年度的基本溢利扣除了出售五个内地项目予中国恒大所录得的特殊收益。

期内，公司在香港的应占物业合同销售为156亿港元，超过原来100亿港元销售目标。郑志刚表示，2017/18财年的合同销售目标仍为100亿港元左右。

他预期，未来香港楼市将表现平稳，因美国加息周期可能没有此前想像中般快，预期楼价会有“高单位数”增长。

在内地方面，郑志刚表示未来将预算用160-200亿港元在内地增加土地储备，方式不一定通过公开投资，可能会与内地伙伴合作，入股他们的现有项目股份，或将农地改变为住宅用途等。

在2016/17年度，新世界发展在中国的总销售金额为162亿元人民币，超过原来160亿元的目标。其中华南区的贡献最大，达33%。

新世界发展股价今天收低3.5%，报11.04港元。（完）

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