港股业绩：电能实业中期净利同比增长16%，再派特别股息满足股东期望

路透香港7月20日 - 香港富商李嘉诚旗下公用事业分支--电能实业周四公布，今年上半年净利同比增长16%，董事局再宣派特别中期股息每股7.5港元，以满足股东期望。

公告显示，2017年1-6月净利为40.24亿港元，上年同期则为34.76亿港元；期内每股盈利1.89港元，上年同期1.63港元。董事会建议派发中期股息每股0.77港元。

电能实业主席霍建宁称，“董事局宣派一次性特别股息，以满足股东期望，同时亦考虑到集团需保留资金作未来并购用途。”

电能实业今年初在公布联同长江基建与长实约74亿澳元收购澳洲能源基建企业DUET集团后，亦宣布派发一次性中期特别股息每股5港元，作为2016年财政年度末期股息以外之额外股息。

霍建宁称，集团正逐步拓展澳洲业务，重点在平稳顺利的整合以强化实力，亦将继续放眼其他发展机遇，当中尤其对大型资本密集交易倍感浓厚兴趣，而进行投资时，能伙拍长江集团旗下成员公司组成合营企业更是电能实业的独特竞争优势。

他并表示，“近月以来环球经济稍现复苏势头，且有恢复增长之征兆，皆为集团进一步推进企业增长和策略性发展，增添信心。”

电能实业收购DUET集团20%股权的交易于5月完成，因而带动今年上半年澳洲业务溢利贡献增长11%至6.21亿港元，加上中国内地以及其他业务的贡献增加，抵销了英镑下跌令到英国业务溢利倒退的影响。

于6月末，该公司的无抵押银行贷款总额为88.59亿港元，银行存款及现金为419.23亿港元。

电能实业的38.87%权益由长江基建持有，而长和持有长江基建约76%股权。长和与长实均由李嘉诚及其家族控制。

电能实业今天收跌0.37%，报68.2港元。（完）

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