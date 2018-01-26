港股业绩：维达国际去年净利下跌5%逊预期但提高派息，盘初股价受压

路透香港1月26日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际周五公布，去年度净利同比下降5%，逊于市场预期，主要受累于木浆成本高涨，尽管董事会建议提高派息及派息比率，盘初股价受压。

公告显示，截至2017年12月底止全年净利为6.21亿港元，上年同期则为6.54亿港元，也逊于汤森路透SmartEstimate综合分析师预测的6.74亿港元。

每股本基盈利0.526港元，拟派发末期股息每股0.14港元，高于去年同期的0.12港元，全年的派息比率亦由28.4%升至36.1%。

维达国际表示，尽管木浆成本大幅上升，但公司积极优化产品组合及采取成本管控措施，毛利率仅下跌2.0个百分点至29.7%，并预计第四季度的产品提价措施所带来的影响将于2018年显现。

“展望2018年，预期激烈市场竞争犹在，电商平台将继续分占线下零售商的份额；在成本压力及环保条例收紧下，预计越来越多小型同业将缩减经营规模。”公司并称，汇率走向未见明朗，木浆成本持续带来压力，因此将专注于提升产品组合、积极节约成本、锐意创新、管理产品定价及提高营运效率。

维达国际于2017年度的总收益增长11.9%至135亿港元，其中，纸巾及个人护理分别占81%及19%。在销售渠道方面，来自传统经销商、重点客户超市大卖场、商务客户及电商之收益分别占39%、26%、14%及21%。

此前券商大和将维达国际的投资评级由“优于大市”降至“持有”，目标价则由16港元微降至15.7港元，因木浆成本持续走高令未来两年毛利率受压。

本地时间09:39，维达国际逆市跌5.84%，报14.62港元。（完）

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