澳新汇市：乐观经济数据提振澳元上涨，新西兰元下跌

路透悉尼/惠灵顿11月30日 - 澳元周四微涨，受好于预期的国内和中国经济数据提振；与此同时，新西兰元料将连续第三日收低。

澳元兑美元微涨0.2%至0.7583美元，脱离近期创下的五个月低点0.7532。但仍可能连续第四个月录得月线跌幅。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周四联合公布，11月官方制造业采购经理人指数(PMI)升至51.8，高于路透调查预估中值51.4，亦高于10月份的51.6。这是官方制造业PMI连续16个月处于扩张区间。

澳洲数据也向好。澳洲第三季度企业投资达到一年多来最高水平，建筑许可升至八个月来最高，预示着经济活动全面升温。

澳洲统计局周四公布的数据显示，第三季经季节调整的资本支出增加1%至294亿澳元(222.3亿美元)。这是该数据连续第三个季度增加，也是2016年年中以来最佳表现。

“投资前景越来越好，非矿业表现领先，而矿业带来的拖累甚至也在继续减少，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)资深分析师Daniel Gradwell说。

新西兰元兑美元下滑0.6%至0.6840。新西兰元本月迄今已跌约5%，恐将录得2016年1月以来最差表现。(完) (编译 汪红英/艾茂林; 审校 许娜/孙茉莉)