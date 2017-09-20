澳新汇市：公债收益率大涨支撑澳元，新西兰元逼近一个月高位

路透悉尼9月20日 - 澳元兑美元周三守在0.80美元关口上方，因澳洲公债收益率触及2015年底以来高位，而且有更多国内银行预期，澳洲央行明年将升息。

澳洲公债价格在过去一周大跌，甚至超过了美债跌幅。澳洲两年期公债与同期限美债的利差达到2月以来最宽阔水平。

与此同时，随着央行立场转为强硬，加拿大与英国公债收益率也上涨。

公债收益率走高扶助澳元守在关键技术阻力位0.80美元左右，本月初澳元曾涨至两年半最高位0.8125美元。

尽管澳洲央行坚守中性政策立场，但澳新银行和澳洲国民银行的分析师预计，澳洲央行将在2018年加息50个基点。

期货市场走势显示，2018年5月升息的几率有74%，而2018年8月升息25个基点的可能性已被市场完全消化。

投资者将关注于今日稍晚结束的美联储政策会议的结果。

分析师普遍预计美联储决策者将从10月开始缩减月度购债规模。市场有关美联储12月12-13日会议升息几率的意见各占50%。

新西兰元涨0.4%至0.7338美元，距上周触及的一个月高位0.7344美元不远。

投资者在周六竞争激烈的新西兰大选举行之前仍保持谨慎，民调显示执政的国家党与反对党工党的获胜几率不分上下。(完) (编译 徐文焰/王琛；审校 白云/于春红)