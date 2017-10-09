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澳新汇市：大选不确定性重压新西兰元至四个月低位，澳元维持疲态
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2017年10月9日 / 凌晨2点21分 / 12 天内

澳新汇市：大选不确定性重压新西兰元至四个月低位，澳元维持疲态

1 分钟阅读

路透悉尼/惠灵顿10月9日 - 新西兰元周一跌至四个月低位，此前该国竞争激烈的大选最终投票结果未能确认明确的赢家；与此同时，澳元徘徊在三个月低位附近。

新西兰元兑美元连续第三天下跌，从周五的0.7090一度跌至5月30日以来低位0.7050。该货币对现跌0.3%至0.7071，过去10个交易日有八天走低。

新西兰元下跌主要归咎于新西兰大选的相关不确定性，而该货币短线走势或将取决于本周料将知晓的执政联盟组成。

周末公布的最终计票结果显示，与9月23日选举当天公布的初步结果相比，执政的中右翼国家党缩小了相对于中左翼工党-绿党联盟的优势。

这意味着，较小的新西兰第一党依然掌握了决定组阁的关键地位。

国家党赢得56个席位，工党和绿党共获得54个席位，都需要新西兰第一党的九席，才能获得占议会多数优势所需要的至少61席。

“新西兰元的下行倾向...在最终计票结果公布后料将持续，”澳新银行分析师Con Williams称，“波动性可能因为筹组政府磋商进展而上升。”

澳元兑美元徘徊在0.7777美元，脱离近三个月低点0.7733。

澳元上周连续第四周下跌。(完) (编译 许娜/王兴亚；审校 李爽/蔡美珍)

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