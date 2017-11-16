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澳新汇市：就业数据提振澳元，新西兰元续跌
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2017年11月16日 / 凌晨3点18分 / 1 天前

澳新汇市：就业数据提振澳元，新西兰元续跌

1 分钟阅读

路透悉尼11月16日 - 澳元周四从近五个月低点反弹，因基本乐观的就业报告触发一轮空头回补；新西兰元延续近期跌势。

澳元兑美元维持在0.7596美元，隔夜一度跌至0.7567美元，受全球普遍的避险情绪影响。

交易商称0.7570美元附近存在支撑，但认为澳元需要回升至0.7640美元上方，才能避免进一步跌向0.7535美元。

数据显示澳洲10月失业率降至2013年初以来的最低位5.4%，这令澳元卖压暂缓。

不过，鉴于劳动市场仍存在很大的闲置，薪资增长也接近纪录低位，投资者仍认为未来数月内澳洲央行不会升息。

相比之下，美联储看似决心12月升息，并且明年还将进一步升息三次，这将令美国指标利率自2000年以来首次高于澳洲利率。

“目前看来，央行政策利率出现这种状况将是不可避免的，真正的问题在于收益率全线将在多大程度上重合，以及市场对于这种情况将持续多久是怎样看的。”澳洲国民银行的外汇策略部主管Ray Attrill表示。

两年期澳洲和美国公债利差已经缩窄到仅11个基点，五年期公债利差也降至15个基点。

这是一个促使Attrill预计澳元/美元明年将跌入0.7000-0.7500新区间的原因。

新西兰元/美元下跌0.3%，报0.6854，下看技术支撑位0.6844美元。（完） (编译 王灿/高琦 审校 李爽)

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