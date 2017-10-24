澳新汇市：工党阐述新政策推动新西兰元回落，澳元持稳

路透悉尼10月24日 - 新西兰元周二遭遇新挫折，此前新西兰工党候任政府阐述了偏左的优先任务安排，包括打压外资购买本地房产。

新西兰元兑美元悉数回吐稍早涨幅，回落至0.6954美元，稍早一度高见0.7003。上个月大选后工党获得组阁权，该货币对在几个交易日里重挫逾0.03美元。

与新西兰第一党签署权力分享协议后，新西兰候任总理阿德恩(Jacinda Ardern)阐述了其政策，部分投资者担心这些政策可能会给该国强劲的经济表现带来威胁。

这些政策包括减少移民，上调最低工资，并调整新西兰央行的职责加入就业，而不仅仅关注通胀。

分析师猜测，后者可能意味着利率维持在较低水平的时间甚至要长于新西兰央行当前预期，市场已经认为在2019年之前不会升息。

该消息帮助提振澳元兑新西兰元上涨0.3%至1.1236，回到2016年4月所及高点。

澳元兑美元也小升至0.7818，不过交易员指出近期涨势分别在0.7884和0.7898遇阻，使得短线趋势偏向下行。

短线支撑位在0.7797，若跌破10月低点0.7733，则走势将尤其偏空。

若周三的澳洲第三季通胀数据弱于预期，澳元将面临上述考验。(完) (编译 许娜/王兴亚；审校 张荻/龚芳)