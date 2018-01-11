澳新汇市：强劲零售销售数据提振澳元，新西兰元持坚

路透悉尼/惠灵顿1月11日 - 澳元周四升至三个月高点，此前意外强劲的零售销售数据提振了消费者支出和经济增长前景。

澳元兑美元从0.7842美元升至0.7875美元，但仍然未能触及强阻力位0.7884和0.7898美元--9月份创下的双顶。

此前公布的官方数据显示，11月澳洲零售销售增加1.2%，增幅是市场预期的三倍，也是2013年初以来最大增幅。

当月零售销售在很大程度上受对新款苹果iPhone手机的需求、和黑色星期五促销活动提振，因此12月数据可能会回落。

但这仍表明消费者支出对第四季经济增长的贡献度很大。

凯投宏观(Capital Economics)的经济学家Katie Hickie说，“这是又一令人鼓舞的迹象，此前已见12月消费者信心已回升，就业市场继续全速前进。”

利率期货市场<0#YIB;>走势暗示今年升息的可能性上升，8月前升息的可能性为50%。12月前，而非明年2月升息的可能性已升至100%。

新西兰元兑美元走势较为平静，报0.7197美元，尽管隔夜曾触及9月底以来最高水准0.7230。

“新西兰元隔夜测试上行阻力位，但感觉未来一周公布的国内经济数据要有强劲表现才可能突破阻力位，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)经济学家Con Williams称。(完) (编译 王灿/汪红英；审校 戴素萍/刘秀红)