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澳新汇市：政治不确定性令新西兰元遭重创，澳元兑欧元上扬
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2017年9月25日 / 早上6点00分 / 1 个月前

澳新汇市：政治不确定性令新西兰元遭重创，澳元兑欧元上扬

1 分钟阅读

路透悉尼9月25日 - 新西兰元周一下跌，创四个半月最大跌幅，此前该国主要政党在大选中得票无一过半，这使得投资者在政府组建前面临数周的政治不确定性。

新西兰元兑美元下挫1.1%至0.7252，稍早跌破技术支撑位0.7280，这是5月初以来最大单日百分比跌幅。

新西兰执政党国家党在周六的大选中获得最高的得票率，但不足以直接组阁，新西兰第一党获得了7.5%的选票，这将使该党处于举足轻重的地位。

到目前为止的选举结果显示，新西兰国家党赢得了议会120个席位中的58席，工党赢得45席。新西兰第一党(NZF)有九个席位，绿党七个席位。

“尽管相对国家党而言工党的成绩令人失望，但工党领导人尚未完全出局，”瑞信旗下Triple T Consulting主管Sean Keane表示。

工党领导人Jacinda Arden周一对记者表示，她将与第一党的Winston Peters联络商议组建联盟事宜。但Peters截至目前一直没有选边站队。

澳元兑新西兰元也上涨，反弹至1.0963，脱离1.0774附近的六周低位。

澳元兑美元基本持平，报0.7962，但澳元兑欧元走高，之前德国选举结果显示，总理梅克尔的政党席位减少。

欧元兑澳元跌至1.4970澳元，周五一度高至1.5108。(完) (编译 王兴亚/王颖；审校 王洋/高琦)

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