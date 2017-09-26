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澳新汇市：政治不确定性致新西兰元下跌，澳元在关键技术位下方挣扎
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2017年9月26日 / 凌晨3点36分 / 25 天内

澳新汇市：政治不确定性致新西兰元下跌，澳元在关键技术位下方挣扎

1 分钟阅读

路透悉尼9月26日 - 新西兰元周二下跌，政治不确定性打压投资者人气，而澳元亦在关键技术位下方挣扎，因市场因有关朝鲜半岛爆发战争的担忧而不安。

新西兰元兑美元触及一周半低位0.7237美元，为连续第二日下跌；该国周六举行的大选中，没有一个政党赢得组建政府所需的足够票数。

新西兰元周一应声下跌1%，录得5月11日以来最大的单日百分比跌幅。周二新西兰元又下跌0.3%，料将录得4月底以来的最差周线表现。

新西兰元交易热络程度排名全球第11大，因其收益率颇具魅力、政经情势稳定使其拥有强劲信用评等，使得新西兰元受到投资人青睐。

但在极右派的新西兰第一党可能执政的情形下，市场对于未来新政府组成及可能推出的经济政策感到不安。

新西兰第一党参与执政对于市场而言是一个关键点，因该党部分政策，包括限制移民以及对外国投资设下更严格限制等等，并不受投资人欢迎。

市场仍认为，拿下58席的执政党新西兰国家党将会与新西兰第一党组成政府，而工党仍旧是反对党。

澳元兑美元报在0.7941，上周跌破重要支撑0.80美元，触及近一个月低点。

澳元兑日圆持稳于一周半低点，先前连续三个交易日下跌。(完) (编译 王琛/张明钧; 审校 戴素萍/李爽)

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