澳新汇市：新西兰元受贸易数据影响小跌，澳元在鲍威尔国会首秀前持稳

路透悉尼2月27日 - 新西兰元周二小跌，此前出炉的数据显示该国1月贸易逆差创下逾10年来最高；与此同时，澳元则小幅上涨，市场静待美国联邦储备理事会(FED/ 美联储)新主席鲍威尔的国会首秀。

新西兰元跌0.2%至0.7291美元，此前出炉的数据显示新西兰1月贸易逆差为5.66亿新西兰元。

“月度贸易数据通常不会引发市场大幅波动，但这次的意外确实非常大，”西太平洋银行资深经济分析师Michael Gordon称。

“1月出口回落并不意外，尽管幅度大于我们的预期。但最近数月进口仍格外强劲。”

的确，月度数据变动很大，12月为贸易顺差5.96亿新西兰元，创有史以来的同月最高水准。

澳元兑美元涨0.1%至0.7858美元。

投资者目前等待美联储主席鲍威尔今日稍晚就美联储的半年度货币政策和经济报告进行证词陈述。

“如果仍保留‘逐步’撤出宽松举措的惯用措辞，则风险偏好可能会获得支撑，”澳新银行的分析师在客户报告中写道。

“鲍威尔今夜将在国会作证，需要关注的是他对美国经济前景的看法，”AxiTrader的首席市场策略师Greg McKenna说。

本周，美国将出炉消费者信心、第四季经济增长修正数据、制造业以及个人收入和支出数据。(完) (编译 侯雪苹/汪红英；审校 陈宗琦/于春红)