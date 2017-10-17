澳新汇市：新西兰元受通胀数据推动触及两周高位，澳元接近三周高点

路透悉尼/惠灵顿10月17日 - 新西兰元周二短暂升至两周高点，此前该国公布的第三季通胀数据高于央行预期。澳元盘旋在近期的三周高位附近。

新西兰元兑美元攀升0.4%至0.7217，此前新西兰统计局公布的数据显示，第三季消费者物价指数(CPI)较前季上升0.5%，路透调查预估为上升0.4%，上季为持平。

第三季CPI较上年同期上升1.9%，高于分析师预估的上升1.8%。

但新西兰元未能守住上述涨幅，最新下跌0.1%至0.7163，因消费者物价上升主要受住房和食品价格推动，而其他领域的通胀迹象并不明显。

分析师称，这意味着该数据不太可能动摇新西兰央行的决心。该央行决定在一段时间内将利率维持在纪录低点不变。

此外，新西兰下届政府也存在很大的不确定性。新西兰上月的选举并未决出明显的赢家，导致该国政局不明。

分析师警告称，新西兰元可能难以升至0.7200上方。

“在政局明朗前，新西兰元将很难上涨，”澳新银行的分析师Philip Borkin说。

新西兰代总理英格利希周一称，可能要到本周结束才能确认下届政府。

澳元兑美元持稳于0.7848，距离周五所及三周高位0.7897不远。

澳元受到澳洲央行对本国经济乐观看法的支撑。澳洲央行10月会议记录暗示该央行不保证进一步降息，而且决策委员会也不会急于加入全球收紧政策大军。

澳洲央行还软化了其反对澳元走高的措辞，在通常就澳元发表的警告中增添了“大幅”一词。

“如果澳元汇率进一步大幅升值，预计将导致经济活动和通胀升速放缓，”会议记录显示。

澳元自年中以来一度涨至近两年半高位0.8124美元，但之后已下跌2.6%。(完) (编译 艾茂林/汪红英/刘秀红；审校 王颖/张明钧)