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澳新汇市：新西兰元徘徊在近四个月低位，澳元小幅走高
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2017年10月10日 / 凌晨1点39分 / 11 天前

澳新汇市：新西兰元徘徊在近四个月低位，澳元小幅走高

1 分钟阅读

路透悉尼10月10日 - 新西兰元周二在近四个月低位附近徘徊，因外界担心该国反对党--工党有很大的机会组建执政联盟，此前最终计票显示，该国本次大选结果对工党更为有利。

新西兰元兑美元持于0.7065美元，距周一所及5月底以来的低位0.7052美元不远。过去十个交易日中，新西兰元有八天都在下跌。

周末公布的最终计票结果显示，新西兰执政的国家党对中左翼工党-绿党联盟的优势缩窄。

分析师称，工党和绿党现在有54个席位，这使得他们获得了更大的谈判能力。

国家党有56个席位，规模较小的保守党派新西兰第一党拥有九个席位--因而处在一个关键位置。占据议会多数需达到61个席位。

新西兰第一党党首Winston Peters正与国家党和工党领袖进行会谈，料将在本周稍后宣布与谁结盟。

分析师称，工党获胜可能导致新西兰元进一步下滑，但若新西兰总理英格利希获胜，新西兰元或将走高。

澳元兑美元小幅走强，报0.7768，之前连跌三日，但目前距离上周所及三个月低点0.7733仍然不远。

澳洲9月企业现况指数持于2008年初以来高位，在零售业疲于应对审慎的消费者之际，建筑业和矿业的力道提振销售及获利。这给澳元带来支撑。(完) (编译 王琛/王颖；审校 张荻/王兴亚)

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