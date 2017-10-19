澳新汇市：新西兰元挫跌至四个半月低点，因工党将组建执政联盟

路透悉尼10月19日 - 新西兰元周四挫跌至四个半月低点，此前工党获得新西兰第一党支持组成执政联盟。在9月23日新西兰大选中，没有任一政党取得多数席位。

新西兰第一党党魁彼得斯(Winston Peters)宣布支持工党，结束了数周来的悬念。

该消息推动新西兰元兑美元扩大盘初跌幅，最多下挫1.4%至5月末以来低位0.7047，并录得2016年11月以来最大百分比跌幅。

自大选投票日以来，新西兰元至今已下跌3.7%。

投资人担心工党胜出可能不利新西兰经济及汇率，因工党对移民及外资所有权采取强硬政策。

在大选之前，每当国家党民调数据上升时，新西兰元往往走高，工党民调上升时，则新西兰元下滑。

“这个可能一直存在--(新西兰第一党党魁)彼得斯决定支持工党，市场最初反应是负面的，”澳洲国民银行外汇分析师Ray Attrill称。

“新政府的经济政策可能是什么模样，现在要下结论还为时过早。”

澳洲公布就业数据较预期强劲后，澳元兑美元短暂升至0.7871美元。澳元/美元最新报0.7858，呈小幅上扬。

澳洲9月再次实现就业稳健增长，同比增幅创下近10年来最高，失业率则小幅下降。周四公布的数据显示，澳洲失业率降至5.5%，分析师预期为5.6%。