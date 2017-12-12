澳新汇市：新西兰元涨至两周高位，澳元持于六个月低位附近

路透悉尼12月12日 - 新西兰元周二涨至两周高位，扩大上日涨幅，新西兰政府上日任命央行新总裁；澳元则持于近期所及的六个月低位附近。

新西兰元兑美元一度升至0.6937美元，为11月底以来高位。新西兰元周一上涨超过1%，为8月中旬以来的最大单日涨幅。

新西兰养老金基金执行总裁奥尔(Adrian Orr)被任命为新西兰央行总裁，任期五年，从2018年3月开始。

投资者为奥尔(Adrian Orr)被任命为下任新西兰央行总裁的消息感到高兴，外界认为他行事稳妥，在明年上任时能避免激进地调整货币政策。

新西兰新政府已开始审视央行的职责，有意将就业最大化与通胀一起列为央行的政策目标。

“该任命多少应能缓和外国投资者对大选过后新西兰央行变化性质的认知，”摩根大通分析师Ben Jarman在客户报告中称。

对奥尔的任命，推动新西兰元兑澳元涨至逾两个月高位。澳元兑新西兰元最新跌0.2%，为连续第三日下跌。

澳元兑美元在0.7530美元附近徘徊，距离上周所及六个月低点0.7501美元不远。

澳元兑美元自9月初触及逾两年半高位0.8125美元以来，一直呈下行趋势。过去13周中有九周周线下跌。

今年迄今，澳元仍累计上涨4.6%。(完) (编译 王琛/白云; 审校 蔡美珍/许娜)