澳新汇市：新西兰元脱离三周低位，澳元微幅走高

路透悉尼8月10日 - 新西兰元周四脱离了三周低位，该国央行政策声明并未像一些人预期的那样对新西兰元的强势显得特别担忧。

新西兰央行维持指标利率在纪录低位1.75%不变，对于利率的预测基本保持不变。鸽派人士曾认为央行会调降未来的升息路径。

新西兰元短暂跳涨至0.7373美元高位，上日曾触及7月18日以来最低位0.7309美元。

新西兰央行确实表示需要让新西兰元贬值以提振通胀，但同时指出新西兰元上涨在一定程度上是因为美元走软。新西兰元自6月以来已累计上涨近4%。

“与市场预期不同的是，他们对于汇率的措辞并不是特别强硬，”摩根大通分析师Ben Jarman称。

“在目前形势下，如果一家央行对于本币升值并不特别担忧，可被当成为进一步上扬放行。他们尚未对汇价表现出很大忧心。”

澳元兑美元小涨至0.7896，上日触及7月17日以来最低点0.7855。

澳元兑美元在数次挑战0.8000关口未果后，一直在0.7892-0.7980的窄幅区间内交投。澳元7月27日触及两年高位0.8066后，已经下滑近1%。

澳元兑日圆持于逾一个月低点附近，因朝鲜引发紧张局势升级，促使投资者涌向日圆等避险货币。

澳元兑日圆持于86.90日圆，周三触及7月以来低点86.23。新西兰元兑日圆报80.93，距离上日所及一个半月低点80.18不远。(完) (编译 王琛/王兴亚；审校 张涛/李婷仪)