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澳新汇市：新西兰元跌至五个月低位，澳元下跌
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2017年10月20日 / 凌晨3点13分 / 5 天内

澳新汇市：新西兰元跌至五个月低位，澳元下跌

1 分钟阅读

路透悉尼10月20日 - 新西兰元周五跌至五个月低位，因市场担忧新组建的工党执政联盟对移民和外资的立场，会比当前的中右翼政府要严苛。

在新西兰9月23日大选中，没有任一政党取得多数席位，此后该国一直处在政治悬念之中。

仅拿下九个席次、却能左右局势的小党新西兰第一党党魁彼得斯(Winston Peters)周四晚间宣布支持工党，为数周来的政治悬念画上句号。

此一消息打击新西兰元大跌1.7%，创2016年年中以来盘中最大跌幅。新西兰元兑美元周五进一步跌至0.6971美元，为5月以来最低。

新西兰元本周以来已下跌2.4%，恐将创下2016年12月以来单周最大跌幅。

“主要风险在于(新政府)将有点倾向民粹主义，有别于国家党政府的理性主义，反映类似近期英国、美国及澳洲大选呈现的民意压力，”安保资本投资投资策略主管Shane Oliver称。

投资人仍在等待厘清新执政联盟的政策。

澳元兑美元下跌0.5%，至0.7831美元。美国参院通过2018财年预算计划后，美元上扬。

澳元本周可能录得0.6%跌幅，上周为上涨1.5%。

澳元兑新西兰元触及4月底以来高位。(完) (编译 艾茂林/蔡美珍；审校 张明钧/于春红)

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