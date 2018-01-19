澳新汇市：澳元与新西兰元守住涨幅，对经济的乐观情绪带来支撑

路透悉尼1月19日 - 澳元与新西兰元兑美元周五守住本周以来的涨幅，因为对全球经济的乐观情绪支撑风险资产，美元则受到打压。

澳元兑美元报0.8008美元，略低于近期触及的四个月高点0.8023，本周迄今上涨1.2%。下面的重要目标位是0.8105和0.8125，为去年9月触及的高点，在当时是2015年中期以来最高。

市场人气仍受到周四澳洲公布强劲就业数据的提振。该数据令市场将澳洲央行升息时间的预期提前。

据澳洲西太平洋银行资深外汇策略师Sean Callow称，大宗商品价格也为澳元带来扶助，该行的澳洲出口加权大宗商品价格指数自12月中旬以来上升约5%。

相比之下，市场对美元的人气普遍转为看跌，投机客做空美元兑一系列主要货币。这股浪潮甚至让澳洲公债对美国公债收益率溢价收窄的影响化为乌有。

Callow指出，欧洲央行和日本央行下周将召开政策会议，他们可能淡化市场对于他们正在考虑缩减资产购买的揣测。

“如果日本央行和欧洲央行淡化这方面的揣测，澳元应当很难继续守在0.8000美元，可能至多交投在0.78高端至0.79美元附近，”他说道。

新西兰元本周至今上涨0.6%，目前交投在0.7294美元，但迄今却很难攻克0.7330美元左右的强大阻力位。

全球风险人气向好令新西兰受到了支持。不过，新西兰国内的经济面消息好坏不一，企业信心转向恶化。(完) (编译 徐文焰/侯雪苹；审校 杜明霞/王兴亚)