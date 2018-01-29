澳新汇市：澳元从两年半高位下滑，等待本周稍晚通胀数据的考验

路透悉尼/惠灵顿1月29日 - 澳元周一从两年半高位下滑，因投机客对部分美元空仓进行获利了结，市场等待本周稍晚将公布的关键澳洲通胀数据。

澳元兑美元下跌0.26%至0.8091美元，周五曾一度触及0.8136，创2015年5月以来最高水准，并突破了9月创下的双顶0.8105和 0.8125。

美元普遍走软、全球经济和大宗商品强劲上扬以及诸多国内经济数据改善均提振澳元。

然而澳元的攀升也对进口物价和通胀构成向下压力，这一趋势不太可能为澳洲央行所乐见。

第四季消费者物价数据将在周三公布，料显示基础通胀率已连续两年低于央行2-3%的目标低端。

投资者已经预期澳洲央行将不会急于收紧货币政策，市场暗示8月份加息的概率为50%，不过11月加息的概率是100%。

“澳洲央行仍在向加息周期的初始阶段靠拢，而不是远离它，”St George Bank分析师Janu Chan说。

“此外，美国紧缩周期正在展开并且被很好地纳入预期，”他说，“我们将2018年底澳元兑美元汇价预估从0.82上调至0.84，主要反映出美元走弱的格局。”

周一新西兰元兑美元报0.7332，低于近期触及的四个月高位0.7435。(完) (编译 汪红英/王洋; 审校 于春红)