澳新汇市：澳元兑普遍疲弱的美元上涨，新西兰元多头撤退

路透悉尼/惠灵顿7月12日 - 澳元兑普遍疲弱的美元周三上涨，而新西兰元则突然受挫，因投机客出脱过多的多头头寸。

澳元/美元升至0.7657美元，上周曾触及低点0.7587。

美元受到政治不确定性的拖累。美国总统特朗普的长子小特朗普周二公布的一些电邮显示，他欢迎俄罗斯在去年的美国总统选举中提供帮助。

铁矿石价格上涨支撑了澳元。之前中国的钢价上涨，带动铁矿石价格触及逾两个月高位。铁矿石是澳洲最主要的出口创收来源。

近期澳洲本土一系列乐观的经济数据也提振了人气，不过这些正面的基调还没有在消费者数据中得以体现。澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)的一项调查显示，一项衡量澳洲消费者信心的指标7月小幅上升，结束之前连续三个月的下降趋势；不过，尽管其他方面显示出经济形势向好的信号，但悲观情绪继续占据主导。

历史上看，相较于消费者信心调查，企业调查更能准确的预示经济活动的前景。

澳元兑各币种的涨幅中，兑新西兰元涨幅最大，升至1.0591的六周高位，周二则上涨了1.2%。

交易员指出，芝加哥商业交易所(CME)中新西兰元投机性多仓在过去一个月飙升，达到2013年以来的最高，使得新西兰元面临回调风险。

澳洲西太平洋银行的分析师建议，做空新西兰元兑澳元，目标位在1.0710新西兰元。

新西兰元兑美元持稳于0.7228美元，周二下跌0.7%。(完) (编译 张涛/王洋; 审校 戴素萍/李爽)