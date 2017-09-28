澳新汇市：澳元兑美元接近六周低位，新西兰元小幅上涨

路透悉尼9月28日 - 澳元在六周低位附近波动，美元和美债收益率攀升，因投资人押注美国减税计划可促进经济增长和通胀上升。

澳元兑美元持于0.7846，隔夜低至0.7836，这是8月中旬以来所未见的水平。本周迄今澳元已下滑1.3%，且料将录得4月初以来最差表现。

澳元下滑主要是美元上涨所推动，因市场几乎确信美国联邦储备理事会(美联储/FED)将于12月升息。美国两年期公债收益率已升至2008年以来最高水平。

美国总统特朗普周三提出税改计划也给市场带来提振，不过分析师认为这份缺乏细节的税改提议将在国会面临一场硬仗。

“随着减税希望高涨，美元和美债收益率短期内将承受上行压力，”西太平洋银行分析师Richard Franulovich在报告中称。

“但是，随着未来几周磋商变得激烈，程序、财政和政治方面的制约将可能更加明显。鉴于这些障碍，最终版本很可能不及今天公布的计划。”

大宗商品价格下跌，也打压澳元走势。铁矿石本月急速下挫，铜价脱离三年高位。

新西兰元兑美元短暂跌至0.7199，此前新西兰央行维持利率不变，并指出本币走软将扶助实现更均衡增长。

不过，新西兰元得以温和反弹，上涨0.3%至0.7226，远离三周低点0.7169。(完) (编译 王颖/王兴亚；审校 戴素萍/李婷仪)