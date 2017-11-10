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澳新汇市：澳元及新西兰元双双下挫，但周线均有望收高
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2017年11月10日 / 凌晨3点53分 / 1 天前

澳新汇市：澳元及新西兰元双双下挫，但周线均有望收高

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路透悉尼/惠灵顿11月10日 - 澳元周五下跌，此前澳洲央行(RBA)下调通胀和经济成长预估，暗示利率仍将保持不变；与此同时，新西兰元从两周高位回落。

澳元兑美元小跌至0.7680美元，此前一度低见0.7665，受澳洲央行公布的季度货币政策声明影响。

近期澳元兑美元一直困在0.7622-0.7729区间，但本周以来仍上扬0.4%。技术分析师称，澳元需要升破0.7700，才能获得上行动能。

澳洲央行调降核心通胀预估，目前预计核心通胀不会在2019年初以前迈入2-3%目标区间门槛，这是央行很长时间内不会升息的明确信号。

澳洲西太平洋银行(Westpac)首席分析师Bill Evans表示，“我们目前看到，央行正预期核心通胀将又一年低于目标，且就算这一年过去了，通胀仍将会处于目标区间的低点。”

“尽管央行总裁将持续暗示下次利率行动将会是升息，但我们认为长期持稳的利率将会被进一步强调。”

澳洲央行维持指标利率于纪录低点1.50%，之前是在2016年8月降息，以避免陷入通缩。

新西兰元兑美元在0.6954附近交投，周四一度触及两周高点0.6980。

新西兰元预料连续第二周周线上涨。

新西兰元上涨主要是因为新西兰央行发布意外乐观的政策声明，这导致其升息预估提前三个月至2019年第二季。

不过分析师仍审慎看待新西兰元本波涨势，因工党新政府的政策仍存在不确定性。

澳新银行资深分析师Sharon Zollner表示，“若要持续上涨，美元就得要继续下跌，若美国税制改革进展持续拖延，就不能排除此一可能性。”(完) (编译 许娜/张明钧; 审校 蔡美珍/高琦)

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