澳新汇市：澳元受稳健数据支撑上升，新西兰元下滑

路透悉尼/惠灵顿12月4日 - 澳元周一持于近期所及的两周低位上方，得益于铁矿石价格稳步上升以及经济数据乐观。

澳元兑美元持于0.7603美元，上周五曾触及11月21日来低位0.7551。

周一出炉的数据显示，澳洲企业第三季增加库存，对经济增长带来约0.2个百分点的贡献。数据还显示雇主薪资成本上升，为家庭收入带来提振。

另外周一公布的调查显示，澳洲11月报纸和互联网招聘广告连续第二个月上升，创2011年以来的最高水平，表明该国强劲的就业增长势头还将延续一段时间。

“总体而言，第三季企业指标数据表现略显乐观，”澳新银行经济学家Felicity Emmett在一份报告中称，“这些数据让我们更加确信对于澳洲第三季GDP环比增长0.8%的预期。该数据定于周三公布”

接受路透调查的分析师预计澳洲第三季国内生产总值(GDP)环比增0.7%。

澳元还受到大连商交所铁矿石期货的支撑，该期货价格连续第四个交易日上涨，触及9月中旬以来最高。

不过澳元未能向上突破近期区间。美元表现优于多数主要货币，因美国参议院周末通过税改议案。

澳洲央行周二将举行年内最后一次政策会议。市场广泛预期这次央行会维持利率不变。

新西兰元/美元下滑0.44至0.6859，逼近2016年中期以来最低位0.6781。

新西兰方面，本周重点关注新西兰央行总裁周二关于低通胀率对货币政策影响的讲话。交易员还将关注周三每两周一次的乳制品拍卖会。(完) (编译 杜明霞/刘秀红；审校 于春红/王颖)