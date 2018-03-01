澳新汇市：澳元和新西兰元下跌，受累于日圆的全线走升

路透悉尼/惠灵顿3月1日 - 澳元周四触及两个月低点，受累于好坏不一的国内数据以及澳元兑日圆的投机性抛盘，这波卖压令该交叉货币对跌至九个月低点。

澳元兑美元跌0.5%至0.7724，本周跌幅达到1.5%，因美元受益于有关美国联邦储备理事会(美联储/FED)或更快速升息的谈论。

该走势主要受日圆全线上涨推动，投资者被迫结清日圆空仓。

澳元/日圆周四续跌0.6%至82.30，隔夜已跌0.9%。空头目前留意去年的双底81.69及81.43日圆。

澳洲第四季企业资本支出下滑0.2%，逊于预估的上升0.9%，亦令澳元受创。

然而这份报告的细分数据则要好得多，第三季数据大幅上修，且企业对厂房和机械设备的强劲支出，增添经济成长力道。

“资本支出前景仍偏正面，非矿业企业投资计划坚稳，而矿业投资下降所带来的拖累也有所减少，”澳新银行(ANZ)资深分析师Felicity Emmett表示。

中国2月制造业活动调查结果意外上升，一反市场所担忧的成长停滞，则带来些许慰藉。

财新中国2月制造业PMI指数小升至51.6，上月为51.5。

新西兰元兑美元跌至三周低位，美联储主席在本周稍早发表乐观谈话后，美元持续上涨。

即使新西兰第四季贸易条件表现优于分析师预估，触及纪录高位，仍无法促使新西兰元回升。

新西兰元小跌0.3%至0.71910美元，逼近2月9日以来低位。(完) (编译 王丽鑫/龚芳审校 高琦/王颖)