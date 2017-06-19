澳新汇市：澳元和新西兰元兑美元守在数月高位附近

路透悉尼/惠灵顿6月19日 - 澳元周一守在两个半月高位附近，受助于乐观的经济数据，以及铁矿石价格在近几周大跌后持稳。铁矿石是澳洲最大的出口商品。

美元走弱协助支撑澳元及新西兰元，后者距四个半月高位相去不远。

澳元守在0.7623美元，离4月3月创下的水准0.7640不远。

新西兰元/美元报0.7287美元，上周曾触及0.7320美元高位。

“在美元进行盘整及铁矿石价格似将筑底之际，澳元/美元本周仍将持坚，”CBA资深汇率策略师Elias Haddad表示。

美元指数在5月下跌2.1%，6月迄今几近持平。

“本周澳元关注点为周二将出炉的澳洲央行6月会议纪录。”

澳洲央行6月6日开会决议连续第10个月维持利率不变，对经济状况的看法乐观，尽管承认上季经济成长放缓程度可能大于预期。

澳洲央行总裁洛威周一表示，全球经济复苏、本地企业信心调查表现乐观及聘雇情况强劲，均构成对经济乐观的理由。

澳洲第一季经济成长有所放缓，因恶劣天气影响出口发货和房屋建造，但仍足以让澳洲经济连续近26年来未出现衰退。第一季经季节调整后实质国内生产总值(GDP)较前季成长0.3%。

澳洲5月失业率降至四年低点，因雇聘情况连续第三个月优于所有预期，这是劳动力市场在长期休眠后，表现蒸蒸日上的最有力迹象。

周一出炉的数据显示，澳洲5月新车销售激增，为历来最高销量.

在新西兰方面，投资者将关注该国央行周四发布的利率决议，该行几乎肯定会将利率维持在1.75%的纪录低位。

“我们预计新西兰央行不会乐见近期汇率反弹，我们认为央行会再度对汇率发表一些谈话，”Kiwibank分析师在研究报告中指出。

新西兰元兑美元自5月初以来已升值逾6.5%。(完) (编译 戴素萍/龚芳; 审校 艾茂林/孙茉莉)