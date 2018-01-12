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澳新汇市：澳元和新西兰元创下四个月高位，因美元全面承压
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January 12, 2018 / 3:52 AM / a day ago

澳新汇市：澳元和新西兰元创下四个月高位，因美元全面承压

1 分钟阅读

路透悉尼/惠灵顿1月12日 - 澳元和新西兰元周五双双创下四个月高位，因美元全面承压，不过，中国贸易数据有好有坏，难以提供进一步激励作用。

澳元兑美元一度高见0.7906美元，为9月以来首次站上0.79美元，之后遭遇获利了结，回落至0.7880美元。

周四澳洲意外强劲的零售销售报告，曾协助澳元攻克首道阻力位0.7884美元。澳元突破10月高位0.7898，在技术面为偏多，可望上看0.7949和0.7978。

“我们认为有进一步上涨空间，特别是国内的题材具有支撑力道，”澳新银行(ANZ)分析师团队表示。“此外，美元目前不受待见，全球经济成长强劲，且大宗商品普遍表现良好。”

汤森路透CRB大宗商品指数上日触及一年来新高，过去19个交易日有17日上涨。

铁矿石期货也逼近9月高点报每吨77.72美元，过去两个月涨了25%。

澳洲是全球最大铁矿石出口国，同时也是煤炭、铜、金及液化天然气(LNG)等的主要供应国。

接下来的重要事件，是美国将于周五稍晚公布消费者物价及零售销售数据，若数据表现欠佳，可能会拖累美元，从而使澳元与新西兰元受惠。

新西兰元兑美元报0.7261，此前升至四个月高点0.7275，本周涨幅达1.3%。

花旗分析师团队在一份报告中表示，“新西兰元看来将要追赶其他大宗商品货币的涨势，意味着交叉汇率的策略性多仓将越来越有吸引力。”

“在1月24日重要的通胀数据公布之前，我们认为风险报酬将有利于新西兰元多头，且将伺机逢高出脱澳元/新西兰元。”(完) (编译 戴素萍/张明钧; 审校 于春红/张若琪)

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