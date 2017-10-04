澳新汇市：澳元和新西兰元反弹，市场揣测美联储下任主席人选

路透悉尼/惠灵顿10月4日 - 澳元和新西兰元周三反弹，美元回吐近期的部分涨幅，因市场在揣测谁会成为下任美联储主席。

澳元兑美元涨0.4%，至0.7864美元，隔夜曾触及三个月低点0.7785美元、新西兰元兑美元亦上扬0.5%至0.7193美元，脱离一个月低点0.7147美元。

交易员称，投机客近几天一直在做空澳新货币，当美元在亚洲市场急转直下时，他们快速做出反应。

这波拉回与美国财长努钦(Steven Mnuchin)倾向由美联储理事鲍威尔接任美联储主席的报导有关。

然而不久前市场还在传言前美联储理事、知名鹰派人士瓦尔许在角逐美联储主席居于领先地位。

“鲍威尔相较于瓦尔许是相对鸽派的选择，”花旗分析师团队指出，“因此，我们预期美国收益率将再度下滑。

美国10年期公债收益率已下滑至2.32%，本周稍早一度升至2.37%，当时投资人投资人忙着大量建立空仓，因预期瓦尔许将胜出。

而这对于新西兰元多头而言刚好是场及时雨；此前新西兰最大出口财--乳制品标售状况令人失望，令新西兰元面临压力。

全球乳制品价格创下逾六个月来的最大跌幅，与期货市场预期的大涨相左。

在此同时，估价业者QV的一项指数显示，行情一度火爆的房价9月创下两年来最慢增幅，增添了维持利率于低档的理由。

“乳品及房价走软，显示新西兰的成长基础并不乐观，”澳新银行分析师Con Williams表示。(完) (编译 白云/张明钧; 审校 高琦/张荻)