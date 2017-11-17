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澳新汇市：澳元和新西兰元周线恐双双收低，收益率优势减少带来压力
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2017年11月17日 / 凌晨2点20分 / 1 天前

澳新汇市：澳元和新西兰元周线恐双双收低，收益率优势减少带来压力

1 分钟阅读

路透悉尼/惠灵顿11月17日 - 澳元和新西兰元周五均有可能周线大幅收低，因澳新两国公债与美国公债收益率之差收窄至逾17年来最低，从而削弱了澳新货币作为利差交易融资货币的吸引力。

澳元兑美元报0.7593美元，本周迄今跌0.9%。

新西兰元兑美元小幅升至0.6863美元，脱离了0.6836美元低点，但周线仍下跌1%。

受意外疲弱的薪资数据打压，澳元本周中段下挫，此后未能反弹。稳健的就业报告并未带来很大支撑，因为就业一年以来一直大幅增长，但未对薪资产生实际影响。

澳洲央行上周承认了这种新常态，大幅下调通胀预期。

凯投宏观(Capital Economics)首席澳洲分析师Paul Dales预计，核心通胀率最早在2020年之前不会达到2%。

“澳洲央行已经开始从其他经济体近期状况中吸取经验，特别是有些经济体尽管失业率降至数十年低位，但通胀并未大幅上升，”Dales说。

“这种经验可能对(澳洲)将来的利率路径造成很大影响。”

澳洲与美国两年期公债的利差从9月的60个基点缩窄至9个基点，为2000年中期以来最窄。

新西兰与美国两年期公债的利差仅为29个基点，从9月以来缩窄了一半多。(完) (编译 王灿/王兴亚；审校 许娜/龚芳)

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