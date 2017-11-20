澳新汇市：澳元和新西兰元在数月低点附近打转，因利差交易解除

路透悉尼/惠灵顿11月20日 - 澳元周一在五个月低点附近徘徊，新西兰元则接近一年半低点，因为两国公债与美国公债收益率之差收窄，促使投资者解除利差交易。

澳元兑美元报0.7553美元，整理上周录得的1.3%跌幅。

新西兰元兑美元报0.6815美元，距离上周五创下的2016年6月来低点0.6781美元只有一步之遥。新西兰元上周跌1.6%。

澳元自9月初以来一直处于下行趋势，当时曾升破0.8100，但自那以来已下跌6.3%，不过今年以来仍上涨4.7%。

澳元上周因薪资数据意外疲软而下跌。

澳洲央行也发出明确信号，该国利率将在很长一段时间内维持在纪录低位。

“澳元仍不受青睐，从基本面来看也有道理，”IG驻墨尔本的首席市场策略师Chris Weston说。

投资者本周将关注澳洲和美国公债的收益率之差，美国两年期和五年期公债收益率料将升至可比澳债上方，这将是2000年以来首次。

澳洲和美国两年期公债收益率之差已从9月的60个基点收窄至7个基点，创2000年中以来最窄水准。

新西兰两年期公债只比美国可比公债收益率高出29个基点，二者收益率之差自9月以来已收窄逾一半。 (完) (编译 王灿/汪红英；审校 许娜/王颖)