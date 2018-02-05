澳新汇市：澳元和新西兰元均跌至数周低位，因风险资产和债券遭抛售

路透悉尼/惠灵顿2月5日 - 澳元周一跌至近两个月低位，全球出现风险资产和债券抛售，因人们担心美国和其它发达经济体加快升息步伐会使投资者受惊。

澳元持于0.7922美元，之前曾跌至1月12日以来最低的0.7891美元。澳元上周每日都在下跌，创下了2016年11月以来的最差单周表现。

上周五一天澳元就下跌1.5%，为去年5月以来最大单日百分比跌幅。

澳元的关键技术支撑位在0.7892美元，近期的阻力位料在0.7985美元附近。

周五出炉的美国非农就业报告让投资者受到惊吓。数据显示，美国1月薪资创逾八年半以来最快增速，推升了通胀预期。

利率期货市场做出反应，预期美联储今年可能升息三次，甚至更多次。

“澳元的卖盘让人感觉还远没有到头，”AxiTrader首席市场策略师Greg McKenna称。

“美国非农就业以及薪资数据非常强劲，足以让交易员担心美联储可能有必要升息三次以上，”他补充说，“所以，对于所有市场的交易员来说，本周开局将紧张不安。”

新西兰元兑美元今日开盘惨淡，跌至两周低点0.7278。

新西兰元周五下滑1.3%，创去年10月以来最差单日表现。(完) (编译 王琛/王兴亚；审校 王洋/李爽)