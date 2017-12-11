澳新汇市：澳元和新西兰元处于守势，静候美联储会议

路透悉尼12月11日 - 澳元和新西兰元周一处于守势，投资者屏息以待美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周议息会议上对未来美国利率走势的计划。

澳元/美元报0.7515 ，距离上周所及的六个月低点0.7501不远。跌破该支撑将为下滑至6月来的低点0.7374打开通道。

自数据显示澳洲上季消费者支出近似于停滞，凸显出未来数月不适于升息，澳元一直处于守势。

利率期货暗示，澳洲央行5月前不会调整货币政策，2018年年底前加息的机率只有60%。

相比之下，美国联邦储备理事会(美联储/FED)料肯定会在周三结束的政策会议上决定加息，并可能坚持对明年再加息三次的预期。加息两次就会使美国利率高于澳洲，为2000年以来首次。

“如果美联储的预估和评论如我们预期的那样均倾向于正面，那么美元本周应当收涨，从而带动澳元/美元跌向0.7425/50美元，”西太平洋银行资深外汇策略师Sean Callow称。

新西兰元走势类似。新西兰央行在可预见的未来料将按兵不动，甚至还警告称如果明年通胀未如预期回升，可能不得不再度降息。

新西兰元兑美元也从7月高位0.7571美元回落至0.6854，首道技术支撑在0.6823美元，在0.6781美元还存在重要支撑。(完) (编译 孙茉莉/侯雪苹；审校 高琦/李爽)