澳新汇市：澳元和新西兰元小涨；澳洲央行调整对经济增长的措辞

路透悉尼/惠灵顿3月6日 - 澳元和新西兰元周二小幅上涨，投资者押注美国总统特朗普的关税威胁可能不像起初担心的那么具有破坏性，使风险偏好有所回温。

澳元兑美元小幅上涨0.2%至0.7780，脱离上周的两个月低点0.7713，受助于亚洲股市反弹；因美国总统特朗普面临来自政坛盟友越来越多的压力，要求他撤回有关钢铁和铝关税的计划，这一情势发展缓解了对于贸易战一触即发的忧虑。

澳洲央行如预期维持利率在纪录低位不变，引起的反响不大，不过有人担心澳元可能承压，因澳洲央行在月度政策会议上对经济增长的措辞较为谨慎。

“随着市场消化澳洲央行对未来几年GDP增长预估措辞进行的调整，即把“平均略高于3%”改为“2018年料比2017年加快增长”，我们可能会看到澳元走软，”西太平洋银行的金融市场策略负责人Robert Rennie说。

周三将公布的数据料显示，第四季GDP较前季增长0.6%左右。但在近来令人失望的经济数据公布后，分析师现在预计升幅料放缓至0.5%左右，较上年同期升幅料放缓至2.4%。

周二公布的数据喜忧参半，因而无法提供太多引导。

1月零售销售仅增加0.1%，未达到预期的0.4%，受服装和百货商店销售低迷影响。

农村出口下滑及消费者和石油进口跳升，合计为该季国内生产总值(GDP)增幅造成0.5个百分点的拖累。这使得澳洲第四季经常帐赤字扩大至逾一年最高的140亿澳元(108.9亿美元)。

好的一面是，澳洲去年第四季政府支出意外强劲，为该季经济增长提供了亟需的提振，帮助抵消因天气影响出口造成的拖累，从而使澳洲可望延续连续26年经济无衰退的记录。

利率期货市场走势反映出8月前升息的可能性微乎其微，年底前升息可能性为50%。

新西兰元兑美元上涨0.15%至0.7235，逐渐远离近来低点0.7186。(完) (编译 王丽鑫/汪红英；审校 龚芳/张若琪)