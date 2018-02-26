澳新汇市：澳元和新西兰元持稳，观望美联储新任主席首次听证会

路透悉尼2月26日 - 澳元和新西兰元周一持稳，投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)新任主席的首次众议院听证会，希望从中找到未来美国政策收紧步伐的线索。

澳元/美元报0.7867美元，较上周五上涨0.3%。近期澳元曾触及一个半月低点0.7756，为关键技术支撑位。

新西兰元报0.7318美元，接近近期所及两周低点0.7271。

澳元和新西兰元本月经历了大幅震荡，因债市波动冲击了金融市场并打击风险偏好。

澳元本月迄今已经下跌2.6%，为2016年11月以来最差表现。新西兰元相对较好，但2月仍料将收低。

上周澳元多头面临的考验尤其严峻，当时美联储公布的1月正常会议记录对经济的基调相对乐观，给美元带来提振。

市场焦点仍是美联储，美联储主席鲍威尔将于周二就货币政策和经济在国会作证。

市场预计今年美联储升息三次，有些市场参与者甚至预计美联储会升息四次。

“美元...在过去六个交易日的确不再表现疲弱，”AxiTrader首席市场策略师Greg McKenna表示。

另一方面，澳洲央行已经重申，澳洲利率料将长时间保持在纪录低位。

新西兰元的政策前景类似，该国央行暗示，首次政策行动可能要等到2019年年中之后。

另外，欧元兑澳元连续第三个交易日下滑，因市场参与者在3月4日意大利大选之前比较谨慎。(完) (编译 郑茵/王颖；审校 王丽鑫/高琦)