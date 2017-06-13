澳新汇市：澳元和新西兰元接近数周高位，即便预计美联储即将升息

路透悉尼/惠灵顿6月13日 - 澳元和新西兰元兑美元周二接近数周高位，即便投资者完全预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)一天后将升息。

澳元兑美元升至0.7560，周一报0.7542。若升破0.7568，则瞄准0.7750-0.7329一波走势的61.8%回档位0.7590。支撑位在0.7515附近。

澳元本月迄今反弹1.7%，部分归因于美元疲软和澳洲经济富有韧性。上周公布的数据显示，澳洲经济第一季增长0.3%，创出近26年无衰退纪录。

一项民间调查显示，5月企业现况指数从10年高位略微回落，所有行业均报告实现增长。

支撑澳元的是英镑走软，英镑兑澳元跌至两个月低点1.6718澳元。

过去一个月英镑已下跌0.09澳元，交易员预计英镑将进一步承压，在上周大选中，英国保守党未能在议会赢得绝对多数。

如果英镑跌破1.6500澳元，或将跌至3月低点1.5892澳元。

同样，英镑兑新西兰元下挫至近三个月最低位1.7517新西兰元，过去一个月跌约0.14新西兰元。

新西兰元兑美元从周一低点0.7171涨至0.7219，如果升逾0.7215区域，那么目标将为年内高点0.7375。

在新西兰，投资者正在等待将于周三公布的经常帐数据，以及周四的第一季GDP数据。(完) (编译 艾茂林/于春红; 审校 李春喜/王颖)