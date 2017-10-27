澳新汇市：澳元和新西兰元料连续第二周录得周线跌幅，受政治担忧拖累

路透悉尼/惠灵顿10月27日 - 澳元周五跌至三个半月新低，澳洲高院周五裁决，副总理乔伊斯(Barnaby Joyce)没有资格继续留在议会，这个席位的损失让联合政府在议会中失去一席的多数席位优势。

澳元兑美元最低跌至0.7623，创7月11日以来最低水准，最新跌0.26%至0.7641。该货币对本周以来下跌2.3%，为2016年11月以来最大周线跌幅。

若乔伊斯在料于12月2日举行的递补选举中重新当选，则政府可能重获微弱多数席位优势。

但汇市投资者并不将这一不确定性视为澳元的主要拖累因素。

澳洲第三季消费者物价指数(CPI)增幅不及预期，投资者因此进一步降低对该国央行未来数月加息的预期。这已经令澳元受到打击。

两家主要央行本周继续坚持令人意外的鸽派立场，也令澳元受到冲击。

首先是加拿大央行。该央行周三如预期维持利率不变，指未来调整利率时将谨慎行事。

其次是欧洲央行。该央行周四向抽走欧元区宽松资金迈出了一小步，但承诺将在未来数年继续维持刺激举措，甚至保留了逆转政策的可能性。受此影响，欧元兑美元下跌。

其它方面，新西兰元兑美元跌至五个月新低0.6818美元，这是5月初以来的最低水平，并与2016年6月触及的低点看齐。

自左倾工党与两个较小党派赢得联合政府控制权以来，新西兰元一直承压，并可能连续第二周录得跌幅。(完) (编译 汪红英/侯雪苹；审校 于春红)