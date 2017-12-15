澳新汇市：澳元和新西兰元维持在数周高点附近，因美元下跌

路透悉尼12月15日 - 澳元和新西兰元周五维持在数周高点附近，受国内乐观经济数据和有关美国未来仅会逐步升息的市场预期支撑。

澳元兑美元持坚，报0.7667，隔夜曾创下五周高点0.7680。由于美国联邦储备理事会(美联储/FED)对通胀的谨慎看法拖累美元，澳元本周以来上涨2%。

突破技术阻力位也为澳元兑美元升至下一个目标0.7730铺平了道路。

NAB资深外汇策略师Rodrigo Catril表示，“从技术面来看，澳元还有上涨的空间，周线收在0.7611上方的话将可支持近期进一步上涨的看法。”

“国内消息面清淡，美国税改案及其对美元的影响可能是决定未来一周澳元走势的重要因素。”

澳元受到强劲经济数据的支撑，周四出炉的11月就业数据优于所有预估。

新西兰元兑美元持稳在0.6990美元，周四时触及近两个月高位0.7028。本周迄今上涨2.1%，但在约0.7050遭遇顽强阻力。

接下来的一大考验是新西兰将在12月21日公布的国内生产总值(GDP)，该数据料将显示第三季经济成长放缓。

“GDP数据若疲弱，可能会打击利率并掼压新西兰元，尽管已有迹象表明这种疲弱是暂时的，”澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)分析师Michael Gordon表示。(完) (编译 汪红英/戴素萍 审校 王兴亚/郑茵)