澳新汇市：澳元和新西兰元维持在数周高点附近

路透悉尼/惠灵顿12月19日 - 澳元周二维持在六周高点附近，因澳洲央行对该国经济前景表达了更大的信心；新西兰元在两个月高点附近徘徊。

澳元兑美元在0.7661美元附近，距离周五所及的0.7694不远，后者也是11月初以来的最高水准。

澳元自上周以来一直处于升势，在过去七个交易中有六日上涨，受国内以及澳洲最大贸易伙伴国中国的强劲经济数据提振。

澳洲央行近几个月对经济前景更具信心，但指出在收入增长缓慢和债务水平高企之际，消费者支出疲弱仍是一项“重大风险”。

澳洲央行12月会议记录显示，决策者再次权衡通胀低迷与家庭债务处于纪录高位的问题，而且在近一年半的时间内一直维持利率在1.50%不变。

澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)分析师Bill Evans表示，“劳动市场强劲及预期的相关溢出效应料将会持续，不过，只有当薪资和物价压力重回的情况明显时才会调整政策。”

“我们维持隔夜拆款利率在2018年和2019年维持不变的看法。”

新西兰元兑美元周二小升0.2%至0.7008，因看好今日稍晚的乳品标售结果会很强劲，这令经济信心低迷的调查相形出绌。

新西兰元和上周触及的两个月高位相去不远。(完) (编译 汪红英/戴素萍 审校 陈宗琦/张若琪)