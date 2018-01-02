澳新汇市：澳元和新西兰元获提振，因中国制造业活动数据表现乐观

路透悉尼1月2日 - 澳元和新西兰元周二持坚，因中国制造业活动调查数据意外表现乐观，同时美元全面走软，预示澳新两国大宗商品出口前景良好。

澳元兑美元创两个月高点0.7827美元，之后遇阻。技术图接下来的目标位看向0.7884和0.7898美元，均为10月所及高位。新西兰元兑美元守在0.7102美元，略低于上周高点0.7124美元。

财新中国制造业调查报告亦扶助提振人气。财新中国2017年12月制造业PMI指数创四个月新高，得益于产出指数和新订单增长强劲；信心指数止降回升但仍处低位，就业指数亦三个月来首次轻微上升。整体来看，12月制造业运行状况改善，显示2017年经济运行回升已成定局。

这被解读为中国对大宗商品的需求将持续的利好消息。中国需求在近几个月为大宗商品的价格提供了支撑。铁矿石价格维持在每吨70美元上方，2017年中还在50美元附近徘徊。

2017年期铜也上扬31%至四年高点，期铝则是上涨34%。

煤炭与液化天然气的价格也受到亚洲需求的支撑。

“在全球经济增长同步持续甚至改善的情况下，澳元将从中受益，”AxiTrader首席市场策略师Greg McKenna表示。

“美元的强弱也将影响大宗商品价格，从而对澳元产生作用。”(完) (编译 王灿/陈宗琦；审校 许娜/王兴亚)