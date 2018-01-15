澳新汇市：澳元和新西兰元触及四个月高点，因美元遭遇全面抛压

路透悉尼/惠灵顿1月15日 - 澳元和新西兰元周一触及四个月新高，因美元遭遇全面抛压，而且对全球经济成长的乐观看法支持大宗商品价格和风险交易。

澳元兑美元涨0.25%至0.7937美元，目前支撑位在前技术阻力位0.7898美元，当前阻力位则在0.7940美元和0.7976美元。

澳元反弹部分反映了过去几个月澳洲经济方面数据明显改善的情况，当中包括就业、零售销售和住房营建许可等数据。

AxiTrader首席市场策略师Greg McKenna指出，花旗编撰的一项衡量数据是否高于预期的指标在上个月上升，并触及2015年以来最高水准。

“该数据的这种表现与澳元走势不出所料地出现同步，”McKenna说，“越来越多的情况”表明今年利率可能会开始上升。

利率期货市场走势暗示8月前升息的可能性为50%，12月前将利率上调至1.75%的可能性已被完全消化。

澳洲周四将公布12月就业数据，若再度表现乐观，可能会令升息的可能性进一步上升。预估中值显示，12月就业人口料增加约1.5万人，失业率维持在5.4%。

新西兰元兑美元持稳于0.7270，之前曾触及9月末以来最高水准0.7282。支撑位在0.7220，阻力位在0.7340附近。

新西兰元早盘中段一度跌至0.7231美元，因不及预期的食品价格数据暗示第四季通胀温和。

新西兰元兑美元自年初以来已上涨2.2%，需要进行盘整。(完) (编译 侯雪苹/汪红英；审校 徐文焰/侯雪苹)