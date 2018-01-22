澳新汇市：澳元和新西兰元走势熄火，涨势遭遇阻力

路透悉尼/惠灵顿1月22日 - 澳元和新西兰元周一涨势熄火，未及近期高位，美国政府关门的不确定性仅让美元略受冲击。

澳元兑美元报0.7984美元，脱离上周的四个月高位0.8023美元，且连续三日上攻0.8000的技术障碍位均未果。

新西兰元亦几无变动，报0.7271，同样未及上周的高位0.7331。支撑位如今在0.7235/46区间。

到目前为止，美国股票和债券期货仅小幅下跌，因分析师指出，过去政府关门的经济影响轻微且短暂，而且美国联邦储备理事会(美联储/FED)和财政部运行不受影响。

“我们预计美元将继续处于守势，并面临下行压力，直到两党找到一个可持续的解决办法，”澳洲联邦银行(CBA)的首席外汇策略师Richard Grace说。

“欧元、日圆和瑞郎涨幅料最大，澳元和新西兰元料表现落后，因美国政府部分关门对全球经济增长的影响不大。”

周一没有会吸引投资者注意力的国内数据公布，本周唯一的重要数据是定于周四公布的新西兰通胀数据。预估中值显示，新西兰第四季消费者物价指数(CPI)较前季上升0.4%，较上年同期上升1.9%。

若数据疲于预期，只会强化有关新西兰央行按兵不动的时间可能延长几个月的预期，并可能会打击新西兰元。(完) (编译 戴素萍/汪红英；审校 杜明霞/王丽鑫)